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Сошедший с рельсов вагон укатился и перекрыл автотрассу «Бетонка» в Подмосковье

В Подмосковье вагон сошел с рельсов и перекрыл Московское большое кольцо

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура

В Подмосковье сошедший с рельсов железнодорожный вагон укатился на автодорогу. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в Сергиево-Посадском районе. С рельсов сошли два хвостовых вагона поезда.

«Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются Московско-Ярославской транспортной прокуратурой. По ее результатам и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении прокуратуры.

На опубликованных ведомством фотографиях видно, что один из вагонов выкатился на проезжую часть автодороги. Он перекрыл движение на трассе А-108 (вторая «Бетонка», Московское большое кольцо) и напугал автомобилистов, уточняет Telegram-канал «МК: срочные новости».

Ранее в Мытищах мужчина станцевал на крыше автомобиля, остановившегося в левом ряду.

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