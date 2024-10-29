В Ленобласти два вагона грузового поезда сошли с рельсов

Два вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Лужская в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов после инцидента нет. На месте проводят восстановительные работы.

На место происшествия выехал Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин. Причины схода устанавливаются.

За две недели до этого сразу семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов во Владимирской области. Один из них был гружен трубами, а остальные были пустыми.

В ночь на 13 октября в Карелии вагон грузового поезда сошел с рельсов между станциями Пояконда и Полярный круг. Пострадавших и разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

11 октября в Челябинской области произошло столкновение двух грузовых поездов; сошли с рельсов три порожние платформы и одна платформа с грузом.

Ранее сообщалось, что в России усилят контроль над железнодорожными переездами из-за аварий.