Жительница недавно взятого под контроль ВС РФ города Горняк в Донецкой народной республике (ДНР) Ирина рассказала РИА Новости, что ей приходилось прятать своего ребенка от насильственной эвакуации на Украину.

По ее словам, украинская полиция приезжала и принудительно забирала детей у родителей, если взрослые отказывались ехать с ними. Своего ребенка ей пришлось укрывать в подвалах. В итоге им приходилось прятаться три месяца.

Женщина добавила, что после попыток скрыть ребенка ей начали угрожать. Женщину также обвинили в сепаратизме.

До этого эвакуированная жительница Курской области рассказала, что ВСУ «усыпали» село Большое Солдатское противопехотными минами «Лепесток». Она заявила, что поселок буквально уничтожен. По словам женщины, в дом ее родственницы попала украинская ракета.

2 ноября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская армия крайне стремительно продвигается вперед в зоне СВО. По его словам, после взятия Покровска (Красноармейска) ВС РФ остается только занять открытые равнины до реки Днепр, что может произойти уже к концу декабря.

Ранее Путин заявил о недостаточной поддержке участников СВО.