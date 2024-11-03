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Жительница ДНР рассказала о спасении ребенка от эвакуации на Украину

РИА Новости: украинская полиция насильно забирала детей из Горняка

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Shutterstock

Жительница недавно взятого под контроль ВС РФ города Горняк в Донецкой народной республике (ДНР) Ирина рассказала РИА Новости, что ей приходилось прятать своего ребенка от насильственной эвакуации на Украину.

По ее словам, украинская полиция приезжала и принудительно забирала детей у родителей, если взрослые отказывались ехать с ними. Своего ребенка ей пришлось укрывать в подвалах. В итоге им приходилось прятаться три месяца.

Женщина добавила, что после попыток скрыть ребенка ей начали угрожать. Женщину также обвинили в сепаратизме.

До этого эвакуированная жительница Курской области рассказала, что ВСУ «усыпали» село Большое Солдатское противопехотными минами «Лепесток». Она заявила, что поселок буквально уничтожен. По словам женщины, в дом ее родственницы попала украинская ракета.

2 ноября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская армия крайне стремительно продвигается вперед в зоне СВО. По его словам, после взятия Покровска (Красноармейска) ВС РФ остается только занять открытые равнины до реки Днепр, что может произойти уже к концу декабря.

Ранее Путин заявил о недостаточной поддержке участников СВО.

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Операция на Украине
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