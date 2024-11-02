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Экс-аналитик ЦРУ рассказал о быстром продвижении российских сил на разных направлениях

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС России быстро продвигаются на разных направлениях

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска ускорили продвижение на нескольких направлениях по всей линии фронта. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, российская армия очень стремительно продвигается вперед. Экс-аналитик добавил, что после взятия Покровска (Красноармейска) ВС РФ остается только занять открытые равнины до реки Днепр, что может произойти к концу декабря.

Так, украинские войска будут отбиты из Донецкой и Луганской народной республик, утверждает эксперт.

2 ноября отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что Южно-Донецкое направление стало самым опасным для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку там активно наступают российские войска.

Также он отметил, что в результате наступления российских войск будут окружены и взяты в клещи не только укрепления Курахова, но и значительная территория на юге. По мнению отставного полковника, следствием этого станет оперативный кризис на фронте.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.

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