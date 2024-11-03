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В Киеве произошел взрыв

В Киеве на фоне воздушной тревоги произошел взрыв

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Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Киеве на фоне воздушной тревоги произошел новый взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Киеве прозвучал взрыв», — говорится в публикации.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в столице Украины была объявлена в 4:10.

Ночью 3 ноября украинские СМИ сообщали о сериях взрывов в Киеве и Киевской области.

Накануне о взрывах в Киеве и области писали украинские СМИ. По информации украинского издания «Страна.ua», в столице на фоне воздушной тревоги слышали несколько взрывов.

О взрыве в пригороде Киева, в Вышгородском районе, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, в Киеве и регионе работали системы противовоздушной обороны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский в Евросовете пожаловался на сложные зимы для Украины и попросил ПВО.

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