В России усилят контроль над железнодорожными переездами из-за аварий

Генпрокуратура озвучила предложение Минтрансу, МВД и РЖД увеличить количество камер на железнодорожных переездах, а также принять другие меры для снижения аварийности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В частности, надзорный орган хочет внести коррективы в порядок оборудования переездов автоматическими камерами и оснастить переезды «устройствами, препятствующими несанкционированному проезду». Кроме того, Генпрокуратура призывает включить в практическую часть экзамена на получение водительских прав подобные маршруты.

Согласно данным Госавтоинспекции, за семь месяцев 2024 года число аварий на переездах подскочило на 9,8%.

В конце июля в Волгоградской области после столкновения с «КамАЗом» на переезде сошел с рельсов поезд Казань — Адлер. Водитель грузовика Асламбек Усматов заявил, что не понимает, как его самосвал оказался на путях. Он получил тяжелые травмы. Число пострадавших превысило 100 человек, среди них 33 ребенка.

Ранее грузовой поезд сошел с рельсов в Петербурге.