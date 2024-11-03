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Американе грозит 10 лет тюрьмы за попытку продать новорожденного ребенка через Facebook

Houston Chronicle: американка хотела продать новорожденного ребенка за $150

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Shutterstock

Жительница США пыталась продать новорожденного ребенка за $150 (около 14,7 тысяч рублей) через свой аккаунт в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом техасская газета Houston Chronicle со ссылкой на судебные документы.

По информации издания, 21-летняя Джунипер Брайсон общалась как минимум с шестью потенциальными покупателями перед родами. Согласно документам суда, у ребенка взяли положительный тест на неустановленные вещества, которые Брайсон принимала во время беременности. В результате младенец был предложен на продажу одному человеку из Луизианы за 150 долларов.

Отмечается, что молодую мать предупреждали о незаконности попытки продать ребенка, но она говорила, что ее действия ни чем не отличаются от суррогатного материнства.

Один из пользователей соцсети сообщил о Брайсон в полицию. Теперь ей грозит штраф в размере до $10 000 и тюремное заключение сроком от 2 до 10 лет.

До этого в Узбекистане женщина попыталась обменять свою дочь на дом и лишилась свободы.

Ранее в Калужской области мигрант «купил» себе дочь россиянки ради гражданства РФ.

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