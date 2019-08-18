Минздрав предложил проверять работников на употребление алкоголя
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Министерство здравоохранения России сделало предложение для снижения количества ЧП на производстве, передает РИА «Новости».
Ведомство предложило ъ тестировать сотрудников на употребление алкоголя.
«Организация тестирования сотрудников на употребление алкоголя. Цель тестирования — снижение количества несчастных случаев на производстве», — говорится в программе «Укрепление здоровья работающих».
Согласно стратегии, проверки должны проводиться с помощью алкотестера без уведомления.
Также ведомство считает, что работодатели должны проводить корпоративы без спиртных напитков.