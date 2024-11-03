Немецкий эксперт опроверг подрыв «Севпотоков» группой украинских дайверов

Немецкий подводный археолог Свен Томас заявил, что версия о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» группой украинских дайверов с яхты «Андромеда» не выдерживает критики. Об этом сообщает ТАСС.

По словам археолога, дайверы с парусной яхты не могли в одиночку подорвать газопроводы, они должны были действовать совместно как минимум с еще одной командой.

«Была по крайней мере еще одна команда, чтобы вызвать огромные взрывы <...> Мы тщательно оценили ущерб, нанесенный взрывами, оборудование, необходимое для погружений, маршрут «Андромеды», погоду и состояние моря в тот момент. <...> Это не могло произойти так, как это изображают многие СМИ и государственные следователи», — подчеркнул Томас.

До этого немецкое издание Spiegel писало, что диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» была организована группой гражданских лиц во главе с бывшим агентом секретной службы Украины.

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