Из-за нехватки энергии Украина может столкнуться с проблемами в транспорте

Из-за уничтожения или поражения тепловой энергогенерации Украина может столкнуться с проблемами в промышленной и транспортной сферах. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Журавлев, сообщает «Лента.ру».

По словам Журавлева, «в тяжелом состоянии окажется все, что требует потребления энергии»: промышленность, включая металлургическую, машино- и авиастроение, а также железные дороги.

«У Украины остались еще ГЭС в Запорожье и атомная электростанция (на самом деле на Украине в настоящее время их три. — Ред.). Не было бы их, украинцам пришлось бы столкнуться с такими ценами, что решить проблемы точно бы не удалось», — сказал Журавлев.

15 октября глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране уничтожено или повреждено почти 90% тепловой электрогенерации. По его словам, в связи с этими обстоятельствами «особенно уязвимы города, которые зависят от крупных теплоэнергетических станций».

Ранее экс-глава «Укрэнерго» раскритиковал власти Украины за неверные шаги в энергетике.