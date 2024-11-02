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Россиянам назвали два самых полезных напитка

Врач Мясников назвал чай и кофе самыми полезными напитками

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Depositphotos

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в программе «Доктор Мясников» на канале «Россия 1», что чай и кофе являются самыми полезными напитками.

«Чай, кофе и чистая вода — то, что стоит пить. А вот чего не стоит пить, так это все остальное <...> Так что пейте [кофе и чай], и будет вам здоровье», — поделился Мясников.

По его словам, все другие безалкогольные напитки могут спровоцировать воспаление из-за содержащегося в них сахара. Мясников уточнил, что информация об этом содержится в научных исследованиях.

До этого врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова рассказала «Газете.Ru», какие продукты следует есть на завтрак. По словам специалиста, завтрак — это важнейший прием пищи, который важно не пропускать. В противном случае можно заработать серьезные проблемы со здоровьем. Чтобы завтрак принес организму только пользу, важно следить за его составом.

Чтобы завтрак был полезным, гастроэнтерологи рекомендуют включать в него такие блюда, как омлет, а также яйца, каши, авокадо, орехи, запеканки, зеленый чай и отвар шиповника.

Ранее доктор Мясников оценил опасность вышек сотовой связи для здоровья.

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