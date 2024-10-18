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Доктор Мясников объяснил, как скачки атмосферного давления влияют на здоровье

Доктор Мясников: сообщения о влиянии атмосферного давления на здоровье – бред

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Владимир Песня/РИА «Новости»

На фоне резкого скачка атмосферного давления в российских СМИ появились сообщения о том, что у многих людей может ухудшиться самочувствие. В том числе их предупредили о слабости, повышении артериального давления и вероятности обмороков. Однако заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей назвал это бредом и призвал не верить этому.

«Все это бред. Это все реакция на сообщения в СМИ. Не будь их — никаких скачков не будет. Психосоматика», — подчеркнул врач.

По его словам, скачки атмосферного давления никак не влияют на здоровье, самочувствие людей, в том числе пожилых и чувствительных.

Напомним, на сегодняшний день ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал москвичам повышенное атмосферное давление. Ожидается, что барометры в столице покажут 761 миллиметр ртутного столба, что, по словам синоптика, сравнимо с погружением на глубину в 150–200 метров.

Ранее доктор Мясников оценил опасность вышек сотовой связи для здоровья.

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