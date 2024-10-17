Японская компания намерена поставить на Украину дроны для разминирования

Производитель промышленных дронов Prodrone из японского города Нагоя планирует поставлять на Украину беспилотники, которые будут использоваться для разминирования территории. Об этом сообщает деловая газета «Никкэй».

Указанные дроны способны передвигаться над поверхностью земли на высоте около 50 сантиметров. Технологиями по поиску мин японская компания не располагает, этим должны будут заняться украинские партнеры. Для производства беспилотников Prodrone получит субсидию в размере $40 млн, поставки должны начаться в 2025 году.

7 октября сообщалось, что помощь в разминировании территории Украины готова оказать Словакия. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Он подчеркнул, что министр обороны Словакии Роберт Калиняк представил большой план, касающийся разминирования, который Братислава считает чрезвычайно важным для Украины. В него также входят «различные вещи», которые помогут украинским гражданам перезимовать.

Ранее сообщалось, что Украина ведет с Францией переговоры о производстве оружия.