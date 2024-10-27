Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ за сутки нанесли 46 артиллерийских ударов по населенным пунктам Херсонской области

РИА: ВСУ за сутки нанесли 46 ударов по 10 городам и селам в Херсонской области

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Артиллерия Вооруженных сил Украины за сутки нанесла 46 ударов по левобережью Днепра Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, в течение светлого времени суток солдаты ВСУ ударили по населенным пунктам левого берега Днепра 27 раз. Еще 19 обстрелов ВСУ нанесли ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области: Каховка, Днепряны, Таврийск, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Каиры, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Подстепное.

В Минобороны накануне сообщали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами за сутки.

Атаки на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что Франция поставит Украине новейшие ударные беспилотники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами