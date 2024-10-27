ВСУ за сутки нанесли 46 артиллерийских ударов по населенным пунктам Херсонской области

Артиллерия Вооруженных сил Украины за сутки нанесла 46 ударов по левобережью Днепра Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, в течение светлого времени суток солдаты ВСУ ударили по населенным пунктам левого берега Днепра 27 раз. Еще 19 обстрелов ВСУ нанесли ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области: Каховка, Днепряны, Таврийск, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Каиры, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Подстепное.

В Минобороны накануне сообщали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами за сутки.

Атаки на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что Франция поставит Украине новейшие ударные беспилотники.