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Украинские беспилотники сбили в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Сальдо: два дрона ВСУ сбили в Геническом районе

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбили в Геническом районе Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«На данный момент силами ПВО уже сбиты два вражеских дрона», — отметил глава региона.

Сальдо предупредил об опасности удара БПЛА. По его словам, с 22:12 в Геническом районе фиксируется активность украинских дронов. Губернатор отметил, что оперативные службы работают в усиленном режиме. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и внимательно следить за сообщениями экстренных служб.

24 октября стало известно, что двое жителей села Тавричанка, расположенного в Херсонской области, пострадали от взрыва беспилотника. По словам Владимира Сальдо, взрыв дрона самолетного типа случился около детского сада «Ромашка». К счастью, дети не пострадали. Взрослым уже оказали первую помощь, их жизням ничто не угрожает.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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