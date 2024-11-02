ХАМАС требует увязки переговоров о перемирии с Израилем и по заложникам

Палестинское движение ХАМАС требует увязки переговоров о перемирии с Израилем и об освобождении остающихся в плену с 7 октября 2023 года заложников. Об этом сообщает саудовский телеканал Al-Qahera Al-Elbakhriya.

Отмечается, что в ХАМАС требуют от египетских посредников организовать переговоры одновременно по обоим пунктам, чтобы избежать продолжения боевых действий после возвращения заложников.

1 ноября ХАМАС отказался от предложения посредников о заключении перемирия с Израилем.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников. Больше обменов не проводилось. В плену остаются 97 человек.

Ранее движение ХАМАС попросило Россию поработать над остановкой огня в Газе.