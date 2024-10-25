ХАМАС попросил Россию работать над остановкой огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС попросило Россию, Китай и Алжир работать над прекращением агрессии Израиля против Газы. Об этом заявил член политбюро движения Усама Хамдан в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.

«Мы попросили Россию, Китай и Алжир работать над прекращением агрессии против Газы», — сообщил он.

23 октября заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с заместителем главы политического бюро движения ХАМАС Мусой Абу Марзуком ситуацию с израильскими заложниками и положение дел в секторе Газа. Встреча состоялась в Москве.

Позже Марзук заявил, что палестинское движение просит Россию перед встречей президента РФ Владимира Путина с лидером Палестинской автономной администрации Махмудом Аббасом в Казани побудить последнего к переговорам с ХАМАС по вопросу создания правительства нацединства в Палестине.

Ранее делегация РФ прибыла в Тель-Авив для обсуждения сделки по освобождению заложников.