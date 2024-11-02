При взрыве в Черкесске погибли участник СВО с родственниками

Жертвами взрыва в пятиэтажном жилом доме в Черкесске стали участник специальной военной операции (СВО) и его родственники. Об этом сообщает Telegram-канал «Инфо24 | Новости».

По его информации, мужчина по имени Ислам ушел на спецоперацию полгода назад. 24 ноября он приехал домой на несколько дней, чтобы проведать своих родных. 31 октября в их доме случился взрыв газа на пятом этаже, в результате чего погибли сам Ислам, его мать Аминат и бабушка Лариса.

В живых остались отец военнослужащего, который жил отдельно, а также брат бойца, который рано утром уехал на работу.

Бытовой газ взорвался в жилой пятиэтажке Черкесска на улице Лободина в районе шести утра, когда многие жильцы спали. Обрушилась часть дома с крышей на четвертом и пятом этажах, разрушены около десяти квартир. Предварительно, эпицентр взрыва находился в квартире пенсионерки, которая отказывалась пускать к себе сотрудников газовой службы и не выходила на улицу. По данным МЧС, в результате ЧП погибли пять человек.

Ранее сообщалось, что хозяйка взорвавшейся в Черкесске квартиры угрожала соседям.