В Торонто гусь врезался в лобовое стекло Boeing 737, пробил его и ранил пилота

В Торонто гусь влетел в лобовое стекло Boeing 737, пробил его насквозь и травмировал пилота. Об этом сообщает Simple Flying.

24 октября рейс Flair Airlines вылетел из Торонто в Виннипег. Спустя три минуты после взлета судно столкнулось со стаей канадских гусей, один из которых ударился о лобовое стекло со стороны капитана самолета.

Птица пробила угол панели лобового стекла насквозь и ударилась о пилота, нанеся ему «незначительные травмы», сообщает Совет по безопасности на транспорте Канады.

После этого экипаж самолета подал сигнал бедствия, сообщил о произошедшем диспетчерской службе и совершил успешную посадку. О нынешнем состоянии пилота ничего не известно.

Месяц назад с птицей столкнулся самолет в Варшавском аэропорту имени Фридерика Шопена. Туда приехал орнитолог (специалист по птицам) и оставил свой автомобиль прямо на взлетно-посадочной полосе, из-за чего не смог приземлиться самолет президента Польши Анджея Дуды.

Ранее пассажирский самолет, летевший из Окинавы в Тайбэй, при посадке ударился крылом о землю и начал «прыгать» из-за ошибок пилотов.