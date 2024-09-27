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Орнитолог не позволил Дуде вовремя вернуться в Варшаву

Самолет Дуды не смог сесть в Варшаве с первой попытки из-за машины орнитолога

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Miguel Angelo Pereira/AP

Самолет президента Польши Анджея Дуды не смог сесть в Варшаве с первой попытки из-за машины орнитолога, которая оказалась на полосе во время посадки. Об этом сообщает радио RMF FM.

Специалист по птицам оставил машину на полосе из-за того, что другой самолет в Варшавском аэропорту имени Фридерика Шопена до этого столкнулся с птицей, и для разгона пернатых потребовались услуги орнитолога. Из-за этого произошла задержка с посадкой самолета польского президента.

Со второго захода польский борт №1 успешно и без происшествий совершил посадку. Дуда возвращался из Нью-Йорка, где польский президент принимал участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

До этого Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России пожаловался на необходимость визуально следить за птицами во время взлета и посадки самолетов.

По мнению профсоюза, такая обязанность, появившаяся с 1 сентября, противоречит требованиям федеральных авиационных правил.

Ранее сообщалось, что «Росэлектроника» разрабатывает комплекс защиты аэропортов от птиц.

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