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ОАЭ начали поставлять сливочное масло в Россию

Россельхознадзор: ОАЭ стали поставлять сливочное масло в Россию

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Depositphotos

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали с 18 октября поставки сливочного масла в Россию, заявили в Россельхознадзоре. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что ранее поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись. По данным Федеральной государственной информационной системы «ВетИС», по состоянию на 2 ноября в РФ из Эмиратов было ввезено 90 тонн этого продукта.

31 октября сообщалось, что в России средняя цена за пачку сливочного масла весом 180 г составляет 184 рубля, тогда как год назад этот продукт стоил на 24% меньше. 

С 27 октября Турция начала поставлять сливочное масло в Россию. По данным Россельхознадзора, на данный момент в страну ввезено уже 20 тонн этого продукта. Цены на сливочное масло в России выросли более чем на 25% с начала года, и власти ищут новые источники импорта. Россия активно импортирует масло и из других стран, таких как Индия и Иран. Как поставки сливочного масла из «дружественных стран» отразятся на ценах в России — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее скачок цен на сливочное масло связали с любовью россиян к мороженому.

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