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В Краснодарском крае ветер сорвал кровлю двухэтажного здания

В Староминском районе ветром сорвало кровлю двухэтажного здания

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Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

В Староминском районе Краснодарского края ветром сорвало кровлю здания. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Сильным порывом ветра повреждена металлическая кровля административного двухэтажного здания Торгового дома МТЗ-Северо–Запад на площади 420 кв. м», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что порывы ветра в регионе достигали до 22 метров в секунду.

В августе в Невском районе Санкт-Петербурга сильный порывистый ветер снес балконное ограждение в одной из квартир жилого дома.

А в июне в Москве сильным порывом ветра сорвало металлический лист. Он влетел в трамвай, из-за чего на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол. Легкие травмы получили двое пассажиров электротранспорта. Инцидент произошел на Енисейской улице.

Ранее в Башкортостане ветер частично сорвал кровлю со здания школы.

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