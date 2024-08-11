В Петербурге сильный ветер сорвал балкон жилого дома

В Невском районе Санкт-Петербурга сильный порывистый ветер снес балконное ограждение в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на районную администрацию.

«Порывами ветра было снесено ограждение балкона», — рассказали в пресс-службе.

В администрации добавили, что собственник и управляющая компания будут решать вопрос о восстановлении.

Кроме этого, профильные службы обследуют территорию Невского района, чтобы распилить и вывезти все упавшие деревья.

10 августа сообщалось, что в Санкт-Петербурге ликвидируют последствия после мощного циклона «Отилия». По данным портала 78.ru, кроме Петербурга непогода затронула и Ленинградскую область, а в Тосно разбушевался «настоящий ураган».

В результате непогоды, на набережной реки Мойки вздулся асфальт и забил фонтан из-под земли. По всей видимости, с потоком воды не справилась ливневая канализация.

Ранее жители Челябинска рассказали о подтоплении города из-за ливня.