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В Москве сорванный ветром металлический лист влетел в трамвай

В Москве два человека пострадали при ударе металлического листа по трамваю

В Москве сильным порывом ветра сорвало металлический лист. Он влетел в трамвай, из-за чего на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел на Енисейской улице. Движение трамваев №17 временно прекращено в целях безопасности, заявил департамент.

«Двое пассажиров получили легкие травмы, им оказана помощь на месте. Сейчас все пассажиры в безопасности», — сказано в сообщении.

Дептранс также сообщил, что в районе пересечения Ленской и Енисейской улиц временно перекрыто движение.

Незадолго до этого стало известно, что по меньшей мере семь человек пострадали из-за последствий урагана «Эдгар» в Москве и Московской области.

Москвичей предупреждали, что 20 июня их город ждут экстремальные погодные условия. Городские службы перешли к работе в усиленном режиме. Ожидается, что в столице выпадет до 20 мм осадков в течение часа.

На улицы города дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб, а также приняты меры по защите жилых сооружений от порывов ветра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы из-за экстремальной погоды.

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