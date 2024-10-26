Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне ринулись отдыхать в Таиланд

ТАСС: турпоток россиян в Таиланд вырос вдвое с приближением высокого сезона

close
thaisign/Shutterstock/FOTODOM

Турпоток из России в Таиланд в конце октября подскочил вдвое в преддверии высокого сезона, пишет ТАСС со ссылкой на данные министерства туризма и спорта королевства.

За неделю с 14 по 20 октября Таиланд посетили 30 тыс. россиян. Для сравнения: в августе недельный турпоток составлял в среднем 15 тыс. человек.

«Большую роль в увеличении потока российских туристов играют введенные таиландскими властями визовые послабления, благодаря которым россияне могут находиться в стране без визы в течение 60 дней», — отметил генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Таиланд входит в пятерку самых популярных зарубежных направлений у россиян на ноябрь. Первое место занимает Турция. Далее идут Армения, ОАЭ и Азербайджан. В этом ноябре россияне будут отдыхать за границей на день дольше, чем в прошлом году — в среднем девять дней.

Ранее в Индонезии отметили высокий спрос на золотые визы среди россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами