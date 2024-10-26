Россияне ринулись отдыхать в Таиланд

Турпоток из России в Таиланд в конце октября подскочил вдвое в преддверии высокого сезона, пишет ТАСС со ссылкой на данные министерства туризма и спорта королевства.

За неделю с 14 по 20 октября Таиланд посетили 30 тыс. россиян. Для сравнения: в августе недельный турпоток составлял в среднем 15 тыс. человек.

«Большую роль в увеличении потока российских туристов играют введенные таиландскими властями визовые послабления, благодаря которым россияне могут находиться в стране без визы в течение 60 дней», — отметил генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Таиланд входит в пятерку самых популярных зарубежных направлений у россиян на ноябрь. Первое место занимает Турция. Далее идут Армения, ОАЭ и Азербайджан. В этом ноябре россияне будут отдыхать за границей на день дольше, чем в прошлом году — в среднем девять дней.

Ранее в Индонезии отметили высокий спрос на золотые визы среди россиян.