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Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых за границей в новогодние праздники

Турэксперт Мурадян: отдых за границей на Новый год обойдется в 200 тысяч рублей

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Depositphotos

Россиянам нужно будет потратить не менее 200 тыс. рублей, чтобы отдохнуть за границей в новогодние праздники. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Среди недорогих направлений для российских туристов он выделил Шри-Ланку, где в среднем в сутки путешественники тратят $5–10 (от 500 до 1 тыс. рублей). По его словам, можно также рассмотреть Египет, Таиланд и Китай, в частности остров Хайнань. В новогодние праздники многие россияне также полетят в Турцию, однако стоимость отдыха в этой стране увеличилась на 6% в сравнении с 2023 годом.

Мурадян добавил, что туры на новогодние праздники стоит покупать как можно раньше, чтобы потратить меньше. Эксперт также отметил, что отдых после Нового года, например, с 15 января, может обойтись россиянам значительно дешевле.

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин до этого говорил, что во время новогодних праздников большинство россиян планируют отправиться в путешествие по стране. Возглавляет тройку самых востребованных у туристов направлений Краснодарский край.

Ранее россиянам рассказали, куда поехать на Новый год ― 2025.

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