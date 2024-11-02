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Российской девушке-лунатику вернули деньги за покупки во сне

Россиянке Надежде вернули деньги за сделанные во сне покупки

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Shutterstock

Девушке-лунатику Надежде, которая во сне сделала покупки почти на 200 тыс. рублей, вернули потраченные деньги. Владелец магазина, где она неосознанно накупила множество товаров, связался с ней и предложил стать лицом их бренда, рассказала россиянка в беседе с 360.ru.

Девушка рассказала, что все начиналось с небольших покупок, но потом однажды она оставила в одном онлайн-магазине 180 тыс. рублей. Эта необычная история стала известной, после чего руководство магазина решило помочь пострадавшей.

«Они предложили стать лицом их бренда, рекламировать товары, делать на них обзоры», — сообщила девушка.

Сегодня россиянка, страдающая лунатизмом, стала звездой мемов – ее фото печатают на рекламных плакатах, которые призывают не проспать скидки. Сама героиня мемов призналась, что сделала все, чтобы такие ситуации не повторились – заблокировала карты, отвязала их от аккаунтов в магазинах.

До этого стало известно о британке, столкнувшейся с такой же проблемой и делающей покупки во сне. Выяснилось, что она страдает парасомнией — расстройством, связанным с нарушением сна, во время которого происходят ненормальные движения, действия и речь.

Ученые ранее выяснили, что происходит в мозге лунатиков.

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