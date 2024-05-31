Женщина, которая делает онлайн-покупки во сне, рассказала о жизни с редким расстройством

Британка делает онлайн-покупки во время сна из-за редкого расстройства. Ее историю рассказывает Daily Mail.

Впервые о проблемах со сном 42-летняя Келли из Эссекса узнала еще в 2006 году, когда родила своего первого ребенка. Тогда она стала замечать, что регулярно ходит во сне, однако вскоре обыкновенный лунатизм ударил по ее кошельку. Однажды она неосознанно потратила три тысячи фунтов стерлингов и какое-то время еще возвращала эту сумму.

Задолго до официальной постановки диагноза она проснулась от того, что ей привезли «наземную баскетбольную установку», состоящую из сетки, столба и щита. За эту вещь в 2010 году она заплатила £100, а затем случайно купила сладости Haribo, банки с краской, книги по обучению, горшки с солью и перцем, детский домик, холодильники и столы. Однажды, засыпая, она сообщила мошенникам свои личные данные и потеряла £250.

«Я везде набирала долги. Несколько раз мне приходилось аннулировать карты, и многие люди пытались снять деньги с моего счета. Очень обидно и досадно ложиться спать с мыслью: «Я не знаю, к чему приведет эта ночь», — посетовала Келли.

В 2018 году выяснилось, что Келли страдает от заболевания, называемого парасомнией. Парасомния — это расстройство, связанное с нарушением сна, при котором во время сна происходят ненормальные движения, действия и речь. Лечащий врач британки считает, что в ее случае это патология возникла из-за стресса, связанного с рождением трех детей-инвалидов. В какой-то момент женщину, которая уже не могла преодолеть страх перед сном, пришлось госпитализировать.

Затем медики предложили пациентке носить устройство непрерывного положительного давления в дыхательных путях (CPAP), но его применение не смогло полностью решить проблему обструктивного апноэ, из-за которого мозг женщины частично просыпается. Сейчас Келли все еще учится жить со своими особенностями и старается концентрироваться на заботе о своих трех сыновьях.

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