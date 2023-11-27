Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд отправил в тюрьму чиновника МЧС

Суд приговорил к 7 годам колонии экс-главу аппарата главы МЧС Сойникова

close
100%
Dizzy_Studio/Shutterstock

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего руководителя аппарата главы МЧС РФ Вадима Сойникова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление судьи.

Экс-чиновника отправили в колонию общего режима.

Суд также обязал Сойникова выплатить штраф в размере около 15,5 млн рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного государству. Также ему запретили после освобождения в течение двух лет занимать руководящие административно-хозяйственные должности.

Приговор суда пока не вступил в силу.

Сойников занимал должность руководителя аппарата предыдущего главы МЧС Евгения Зиничева, которого не стало в результате несчастного случая в сентябре 2021 года. Весной 2022 года аппарат министра как структурное подразделение МЧС был ликвидирован, а Сойников был уволен из МЧС.

Также сообщалось, что суд Новосибирска назначил экс-депутату заксобрания Новосибирской области и бывшему сенатору Владимиру Лаптеву наказание в виде пятилетнего тюремного срока по делу о мошенничестве, даче и получении взятки.

Ранее в Москве был задержан бывший замглавы МЧС РФ Андрей Гурович по подозрению в превышении должностных полномочий.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий