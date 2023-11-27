Суд отправил в тюрьму чиновника МЧС

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего руководителя аппарата главы МЧС РФ Вадима Сойникова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление судьи.

Экс-чиновника отправили в колонию общего режима.

Суд также обязал Сойникова выплатить штраф в размере около 15,5 млн рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного государству. Также ему запретили после освобождения в течение двух лет занимать руководящие административно-хозяйственные должности.

Приговор суда пока не вступил в силу.

Сойников занимал должность руководителя аппарата предыдущего главы МЧС Евгения Зиничева, которого не стало в результате несчастного случая в сентябре 2021 года. Весной 2022 года аппарат министра как структурное подразделение МЧС был ликвидирован, а Сойников был уволен из МЧС.

Также сообщалось, что суд Новосибирска назначил экс-депутату заксобрания Новосибирской области и бывшему сенатору Владимиру Лаптеву наказание в виде пятилетнего тюремного срока по делу о мошенничестве, даче и получении взятки.

Ранее в Москве был задержан бывший замглавы МЧС РФ Андрей Гурович по подозрению в превышении должностных полномочий.