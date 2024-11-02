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Жителей Челябинской области предупредили о сильных снегопадах

Гидрометцентр: в Челябинскую область придет Скандинавский циклон со снегопадами

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Depositphotos

На Челябинскую область обрушится мощный Скандинавский циклон с сильными снегопадами. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

По данным экспертов, с 4 по 10 ноября в регионе будет период циклонической активности. Метеорологи предупредили, что очередной Скандинавский циклон подойдет к региону с вечера вторника на среду и принесет обильные снегопады с юга области и далее на северо-восток.

Синоптики добавили, что все следующие дни в регионе также будет идти снег. Однако к воскресенью в области будет теплый фронт, из-за воздушных масс которого температуры поднимутся до плюсовых. Тем не менее ожидаются осадки в виде мокрого снега.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 4 ноября в Москве образуется временный снежный покров. По его словам, в столице установятся минусовые температуры по ночам. Дневные будут варьироваться от -2 до +2°С.

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