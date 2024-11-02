Синоптик рассказал, когда в Москве появится временный снежный покров

С 4 ноября в Москве образуется временный снежный покров. Об этом сообщает «Лента.ру».

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на следующей неделе, начиная с 4 ноября, в столице установятся минусовые температуры по ночам. Дневные будут варьироваться от -2 до +2°С.

В эти же дни синоптики прогнозируют заметный снегопад до 4 миллиметров. Тогда же на улицах появится временный снежный покров.

«В последующем морозы усилятся, 5-6 ноября, ночью даже будет до минус 7 градусов, дневные температуры — около ноля. В последующем, начиная со второй половины 7 ноября, опять потепление, воздушные массы с юга, и 8-го снег уже начнет сходить», — поделился Вильфанд.

Метеоролог также рассказал, что после того, как осадки растают, постоянный снежный покров может не появиться до конца месяца. Эта информация основана на средней дате его формирования.

«Эти средние даты рассчитаны за последние 30 лет, но это очень изменчивая характеристика. Бывает, что и в первой декаде устанавливается снежный покров, бывает и в начале января только», — заключил синоптик.

Появление снежного покрова связано с приближением к Москве североатлантического циклона «Мартина», снимок которого опубликовал «Роскосмос». Именно из-за него на столицу обрушится непогода.

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