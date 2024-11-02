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Россиянам рассказали, как правильно ездить на автомобиле в непогоду

В Дептрансе Москвы водителям дали пять советов, как ездить на авто в непогоду

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

По прогнозам синоптиков, до 4 ноября в Москве ожидаются мокрый снег и сильный ветер, поэтому водителям следует использовать зимние шины или отказаться от поездки на машине. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на ЦОДД.

«По прогнозу синоптиков, до 4 ноября в городе ожидаются мокрый снег и ветер до 15 м/с. Местами возможна гололедица. Просим автомобилистов выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт», — говорится в сообщении канала Дептранса Москвы.

В ведомстве рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не оставлять автомобиль под шаткими конструкциями, а также не выезжать на дороги на летних шинах.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков. Машина на летней резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление.

Ранее «Союз автосервисов» предупредил о резком росте расходов на подготовку автомобиля к зиме.

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