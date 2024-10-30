В ВШЭ описали способ повышения рождаемости в России

Откладывание рождения первого ребенка и рост доли бездетных россиянок можно компенсировать увеличением числа семей с 2–3 детьми. Об этом говорится в докладе «База показателей рождаемости россиянок — новый инструмент изучения когортной рождаемости в России», который представили 29 октября на семинаре в Высшей школе экономики, передает РБК.

Согласно их докладу, средний возраст матерей, родивших первого ребенка в 2022 году, составил 26 лет, при этом в 2012 году он составлял чуть менее 25 лет, а в 2000 году — 23,5 года.

Рост среднего возраста матери при рождении ребенка и распространение намерений остаться бездетными вызывают беспокойство у политиков, отметила один из авторов доклада старший научный сотрудник международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова.

Она подчеркнула, что возникают различные предложения о стимулировании либо снижении возраста начала материнства либо о повышении рождаемости первенцев, поэтому для разработки научно обоснованных решений в области социальной и демографической политики важно понимание степени влияния изменений в репродуктивном поведении на показатели итоговой рождаемости.

В выводах исследования говорится, что средний возраст матери при рождении первенца постоянно увеличивается с 1994 года, тогда он находился на историческом уровне в 22,53 года.

Средний возраст рождения первенца и повышение бездетности при этом были компенсированы повышением рождаемости вторых и третьих детей в возрасте после 30 лет. Кроме того, снижение рождаемости первенцев до 25 лет было частично компенсировано повышением рождаемости первенцев после 25 лет.

Авторы исследования в целом приходят к выводу, что омоложение рождаемости и снижение бездетности, которое наблюдалось в 90-ых, не приводят к повышению итоговой рождаемости, а лишь частично компенсируют снижение рождаемости вторых и последующих детей.

По словам Чуриловой, все это ставит «остросоциальный вопрос, нужно ли пытаться стимулировать женщин родить запланированное число детей как можно раньше, в наиболее благоприятных для этого с медицинской точки зрения возрастах — до 30 лет».

Ранее в России призвали отправить работающих женщин на удаленку для повышения рождаемости.