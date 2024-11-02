Кинолог рассказал, от чего зависит продолжительность жизни собак

Продолжительность жизни собак зависит от наличия или отсутствия лишнего веса. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он пояснил, что избыточный вес повышает риск развития болезней суставов, проблем с ЖКТ и дыханием, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и другие органы. По его словам, на продолжительность жизни также оказывают влияние образ жизни и питание. Кинолог подчеркнул, что собака должна получать все необходимые полезные элементы с пищей. Еще один фактор — состояние зубов, потому что проблемы с ними могут сопровождаться и другими заболеваниями.

Голубев также добавил, что маленькие собаки обычно живут дольше, чем крупные породы.

«Это обусловлено многими факторами, например, тем, что крупные собаки растут скачкообразно, из-за чего организм испытывает серьезные нагрузки», — пояснил он.

Ветеринар Ян Ермолов до этого говорил, что собакам не стоит давать цитрусовые, потому что они могут спровоцировать у животного аллергию, в том числе отек Квинке. По его словам, животных в целом не рекомендуется кормить пищей «со стола». Вместо этого Ермолов советует давать питомцам только комбинированный корм, состав которого будет сбалансированным и максимально адаптированным под породные особенности.

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