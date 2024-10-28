Кинолог рассказал, когда не нужно гладить виляющую хвостом собаку

Виляние собачьего хвоста не всегда говорит о дружелюбных намерениях животного, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он призвал оценивать язык тела собаки комплексно.

«Не всегда виляющий хвост следует расценивать как признак радости и призыв погладить. Для собаки это социальный сигнал, который передает ее эмоциональное состояние», — сказал Голубев.

Он пояснил, что виляющий хвост может выражать не только радость, но и страх, неуверенность и готовность укусить. При этом собака может стоять неподвижно, что говорит о ее напряжении.

«Если собака расслаблена, не пытается казаться больше с помощью вздыбленной шерсти или положения тела, она находится в безопасной для себя ситуации и виляет хвостом, то это может говорить о проявлении радости», — отметил эксперт.

Специалисты уже собрали обширную базу знаний, относящихся к движениям собачьих хвостов. Например, оказалось, что виляние используется и как сигнал «дай» по отношению к еде или игрушкам. Псы часто виляют хвостами при общении со знакомыми и незнакомыми людьми, но больше всего виляют в присутствии своих хозяев. Машут они хвостами и в ответ на несоциальные стимулы, иногда довольно забавные: лакомство, ласка, вентиляторы, пластиковые пакеты.

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