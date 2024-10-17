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Ветеринар предупредил об опасности цитрусовых для собак

Ветеринар Ермолов: цитрусовые представляют опасность для собак

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Alexandra Pfau/imageBROKER.com/Global Look Press

Собакам не стоит давать цитрусовые, потому что они могут спровоцировать у животного аллергию, в том числе отек Квинке. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал ветеринар Ян Ермолов.

«Дать собаке дольку мандарина, если это какой-нибудь алабай, то это еще один вопрос, а если какая-нибудь чихуашка или йорик, то вплоть до того, что питомца можно довольно быстро потерять. И этого много», — сказал эксперт.

По его словам, животных в целом не рекомендуется кормить пищей «со стола». Вместо этого Ермолов рекомендует давать питомцам только комбинированный корм, состав которого будет сбалансированным и максимально адаптированным под породные особенности.

Ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа до этого говорил, что собакам лучше всего давать сырое, а не вареное мясо. Однако в этом случае хозяин животного должен быть уверен в его качестве и безопасности, отметил эксперт. Он также уточнил, что это правило не является обязательным, потому что все будет зависеть от собаки и ее индивидуальных особенностей.

Ранее ветеринар рассказал, как часто надо мыть собаку.

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