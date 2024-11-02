Россияне стали чаще отдыхать в Крыму

Турпоток в Крым за год вырос на 18% и в 2024 году составил 5,5 млн человек. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Аксенов.

Отмечается, что в сентябре и октябре число туристов в регионе превысило 1 млн и стало на 6% больше, чем в первые два осенних месяца 2024 года. При этом средняя загрузка отелей, хостелов и других «коллективных средств размещения» в 2024 году составила 46%, что на треть больше, чем в октябре 2023 года.

«75 % гостей прибыли на автомобилях и автобусах: 64 % – через Крымский мост и 11 % – через исторические регионы России. 25 % отдыхающих приехали по железной дороге», — рассказал чиновник.

Около 50% приезжающих в Крым отдыхали на юге полуострова, еще 25% — на западе, 15% — на востоке. При этом 10 туристов отдыхали в не имеющих выхода к морю Симферополе, Симферопольском и Байчисарайском районах.

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