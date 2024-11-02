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Врач рассказал, как снизить риск развития инсульта

Врач Сутормин: правильное питание снизит риск развития инсульта

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Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Правильное питание и специальные упражнения для мозга помогут снизить риск развития инсульта. Об этом «Радио 1» рассказал главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин.

Так, прежде всего он советует придерживаться средиземноморской диеты, которая заключается в сокращении потребления жирной и острой еды.

«Исключаем алкоголь, не переедаем, дробим приемы пищи. Больше воздействуем на когнитивные функции организма: память, обучение. Не надо отказывать себе в удовольствии решать кроссворды, изучать иностранные языки, читать научно-популярную литературу и участвовать в каких-нибудь викторинах», — добавил Сутормин.

Кроме того, врач советует регулярно проходить диспансеризацию — сдавать анализы крови, делать липидограмму, ЭКГ и УЗИ сосудов шеи. По его словам, это позволит увидеть факторы риска.

Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская до этого говорила, что для профилактики инсульта следует сократить потребление продуктов, содержащих большое количество холестерина, таких как яйца, сливочное масло, жирный творог.

Ранее врач назвал симптомы, по которым можно распознать инсульт.

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