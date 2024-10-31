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Врач объяснила, какие продукты увеличивают риск инсульта

Врач Чудинская: для профилактики инсульта стоит отказаться от яиц и масла

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Depositphotos

Для профилактики инсульта следует сократить потребление продуктов, содержащих большое количество холестерина, таких как яйца, сливочное масло, жирный творог. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«Также стоит увеличить в рационе количество свежих овощей и фруктов», — сказала Чудинская.

Она подчеркнула, что большое значение в профилактике инсульта имеет поддержание здорового образа жизни, а именно, отказ от курения и алкоголя, поддержание адекватной физической активности и снижение избыточного веса.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская до этого отмечала, что наиболее частыми признаками инсульта являются нарушения речи, неврологические симптомы, онемение рук и ног, эпилептические приступы, а также рвота и головокружение.

При любом симптоме необходимо срочно вызвать скорую помощь. В домашних условиях человеку практически нельзя помочь, поскольку без диагностики невозможно определить, чем именно он болен, предупредила специалист.

Ранее в России создали устройство для восстановления речи и функции глотания после инсульта.

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