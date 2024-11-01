Врач назвал симптомы, по которым можно распознать инсульт

Нарушение движения руки или ноги, головокружение, потеря зрения и чувствительности, а также нарушение координации речи могут быть симптомами инсульта. Об этом «Радио 1» рассказал главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин.

По его словам, сочетание симптомов может варьироваться. Он уточнил, что недуг может начаться с потери сознания, комы или онемения нескольких пальцев кисти. Кроме того, инсульт может произойти во сне.

«Если улыбка кривоватая, то уже надо позвонить в скорую помощь. Надо поднять перед собой обе руки, одна рука, пораженная, будет отставать. Можно также произносить свое имя, если речь нарушена, сразу звонить врачам», — сказал Сутормин.

До приезда медицинских специалистов он советует уложить человека, потому что состояние может сопровождаться повышенным давлением, тошнотой, рвотой и слабостью в конечностях.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская до этого рассказала «Газете.Ru», что наиболее частым признаком инсульта являются нарушения речи, неврологические симптомы, онемение рук и ног, эпилептические приступы, а также рвота и головокружение.

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