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Сбежавшего из России скинхеда сбила фура в литовской деревне

Mash: скинхед, сбежавший из России, попал под фуру в литовской деревне

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Телеграм-канал «Mash»

Отсидевшего в тюрьме скинхеда Дмитрия Новикова по кличке «Казак», который сбежал из России, сбила фура в литовской деревне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Литву Новиков попал после того, как его выдворили из Украины, но и там долго продержаться не смог: власти государства собирались депортировать его за специфические интересы.

23 октября он шел по дороге близ деревни Яунишкес, где проходит трасса Рига — Шяуляй — Таураге — Калининград. Там он попал под колеса грузовика и получил травмы, несовместимые с жизнью.

В России «Казак» славился своей любовью к субкультуре скинхедов и поддержкой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Будучи на родине, он создал сообщество экстремистов «Казанскую дивизию», из-за чего отправился в колонию строгого режима на 10 лет.

По данным Mash, в Литве он ходил на ЛГБТ-парады, акции протеста против России и выступал в поддержку «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК).

Ранее стало известно, что следствие изучит операции по банковскому счету сторонника РДК по делу о подготовке теракта в Москве.

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