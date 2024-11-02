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Следствие изучит банковские операции сторонника РДК по делу о подготовке теракта в Москве

Следствие изучит счета сторонника РДК по делу о подготовке теракта в Москве

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Следствие изучит операции по банковскому счету сторонника «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) по делу о подготовке теракта в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе следствия и осмотра телефона фигуранта в Telegram были обнаружены переписки с представителями РДК, в которых он просил помощи для поджога госучреждений, а также банковские реквизиты», — говорится в сообщении.

29 августа сообщалось, что сторонник организации «Русский добровольческий корпус» признал вину в уголовном деле о подготовке теракта. Уголовное дело против 27-летнего сторонника РДК о подготовке теракта в столице возбудили в начале июня. По словам источника агентства, мужчина в 2023 году переписывался с членами запрещенной организации, после чего отправился к военному комиссариату на северо-западе Москвы для разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотографирования местности.

В итоге подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение по статье «Подготовка к теракту». Мужчина признал вину, отметил источник агентства. Он добавил, что мужчина находится под арестом.

Ранее ФСБ задержала жителя Дальнего Востока по подозрению в разведке Украины.

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