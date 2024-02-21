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Кадыров опубликовал два фото с Золотовым и своими сыновьями с разницей в 10 лет

Кадыров выложил два фото с Золотовым и старшими сыновьями с разницей в 10 лет

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выложил в своем Telegram-канале две фотографии со своими старшими сыновьями и директором Росгвардии Виктором Золотовым, которые были с разницей в десять лет.

«Как же быстро летит время. Между фотографиями — с десяток лет, а такое чувство, будто это было буквально вчера», — подписал снимки Кадыров.

17 февраля председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что старшего сына главы Чеченской Республики Ахмата Кадырова назначили на должность регионального министра по делам молодежи.

16 февраля Даудов рассказал, что вице-премьера Чечни по социальному блоку, старшую дочь главы республики Айшат Кадырову наградили орденом Донецкой народной республики (ДНР).

До этого Адам Кадыров, сын Рамзана Кадырова получил еще одну должность — он стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского.

Ранее Кадыров заявил о важности института семьи в Чечне.

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