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Кадыров предложил ежедневно отправлять добровольцев из Чечни на СВО

Кадыров: самолеты должны ежедневно увозить добровольцев из Чечни на СВО

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Самолеты должны ежедневно, а не раз в неделю, доставлять добровольцев из Чечни на СВО. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров, передает РИА Новости.

«Я призываю настоящих мужчин, чтобы они добровольно вышли сражаться, защищая нашу землю, наше государство, наш народ. Показать, что нельзя с Чеченской республикой и народом шутить», — сказал Кадыров.

29 октября Кадыров сообщил, что крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки беспилотника. Ранее в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным Кадыров заявлял, что университет направил в зону СВО около 50 тысяч бойцов.

В августе Кадыров сообщал, что в Чечне для отправки в зону СВО сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов. Он отмечал, что Чечня отправила на СВО свыше 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев. Все они прошли подготовку в Российском университете спецназа.

Ранее белгородский чиновник решил уйти добровольцем на СВО.

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