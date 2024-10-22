Кадыров сделал комплимент главе Росгвардии

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что встречался с директором Росгвардии Виктором Золотовым. Он опубликовал фото в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал Золотова одним из самых преданных и надежных соратников президента России Владимира Путина и «истинным патриотом». Глава Чечни признался, что с гордостью называет директора Росгвардии «другом и братом» и активно с ним взаимодействует.

«Мне было приятно услышать со стороны Виктора Васильевича высокую оценку деятельности чеченских бойцов Росгвардии, участвующих в специальной военной операции на Украине», — отметил Кадыров.

В феврале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выложил в своем Telegram-канале две фотографии со своими старшими сыновьями и директором Росгвардии Виктором Золотовым, которые были с разницей в десять лет. Он посетовал, что время летит слишком быстро и признался, что «будто это было буквально вчера».

Ранее Кадыров встретился с президентом ОАЭ.