«Они считают, что его можно есть сколько угодно». Почему покупатели жалуются на некачественный зефир Производитель зефира «Жизель» намерен подать в суд после жалоб на отравления

Фабрика, которая производит зефир «Жизель» и «Сокол» готовит иск из-за публикаций о якобы массовых отравлениях ее продукцией. Ранее в СМИ появилась информация о том, что десятки человек якобы отравились зефиром. Коммерческий директор фабрики «Сокол» Михаил Шамис объяснил, что у некоторых покупателей есть непереносимость на компоненты, из которых готовят зефир. Кроме того, бытует ошибочное мнение, что этот низкокалорийный продукт можно есть сколько угодно.

Кондитерская фабрика «Сокол» (производит зефир под брендами «Жизель» и «Сокол») готовит иск из-за распространения в интернете данных о том, что люди якобы отравились ее продукцией. Об этом сообщают ТАСС, «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на коммерческого директора фабрики Михаила Шамиса.

«В настоящий момент мы готовим иск о признании опубликованных сведений, порочащих репутацию фабрики, не соответствующими действительности. Будем требовать опубликования опровержения.

Ранее Telegram-канала Mash сообщил о том, что десятки человек якобы отравились зефиром и почувствовали недомогание.

«Все они съели «Жизель» и почувствовали вздутие, боли в животе и диарею. В составе: все те же мальтитный сироп и мальтит»,

— говорится в публикации Mash.

По данным Telegram-канала, Роспотребнадзор устроил на заводе «Сокол» в подмосковном Дмитрове выездную проверку. После этой информации X5 Group сообщила, что торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru приостановили продажи зефира с мальтитным сиропом.

«При этом в пресс-службе [X5 Group] уточнили, что у них нет ни одного обращения по поводу зефира «Жизель» на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи», — сообщает ТАСС.

Ранее сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический», также сообщал Mash.

«Все как один заявили, что после употребления десерта у них сильно заболел живот, начались понос и тошнота», — говорится в сообщении Mash.

«Вкусвилл», где, по данным Mash, был куплен зефир, вызвавший отравление, также сообщил о снятии с его продажи – до получения результатов внеплановых исследований.

«Мы понимаем, что недостоверные новости в медиа взволновали наших покупателей, поэтому приняли решение до получения результатов повторных исследований приостановить продажи зефира на мальтите — убрать товар с полок магазинов и из доступа к онлайн-заказам», — говорится в сообщении «Вкусвилла».

«Сокол» ждет результатов проверки Роспотребнадзора

Коммерческий директор фабрики Михаил Шамис не подтвердил факт массового отравления продукцией «Сокола».

«Ни об одном обращении к врачу из-за употребления этого зефира нам не известно. Жалобы на вздутие живота и диарею, да, единичные они есть. Но вот самого этого случая массового отравления не существует. В связи с этим по завершении проверки Роспотребнадзором будем обращаться в суд с иском», — рассказал собеседник ТАСС.

Шамис рассказал РБК свою версию, из-за чего начали распространяться сообщения об отравлениях.

«Было обращение покупателя одного из Telegram-каналов, что он отравился. Далее Telegram-каналы подняли жалобы покупателей — 31 жалоба за период около года, то есть они подняли все жалобы за такой период. Все эти жалобы в большей степени связаны с тем, что нарушались нормы употребления этого продукта», — рассказал коммерческий директор «Сокола».

Причина жалоб, как считает Шамис, может быть связана непереносимостью у некоторых потребителей.

«Проблема в том, что зефир низкокалорийный — потребители считают, что его есть можно сколько угодно, и превышают норму», — сообщил он.

В разговоре с ТАСС Шамис выразил надежду, что Роспотребнадзор как можно быстрее завершит проверку, и продукт опять появится на полках.

От одной зефирки плохо не станет

Мальтит при чрезмерном потреблении действительно может вызывать диарею, боль в животе и тошноту, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

«Мальтит, как и многие другие сахарозаменители, – это многоатомный спирт. Он плохо усваивается нашим организмом и может вызывать в кишечнике повышение осмотического давления и вследствие этого метеоризм. А так как организм пытается от этого избавиться, возникает диарея», – объяснила Соломатина.

Диетолог заявила, что такие симптомы могут проявляться у людей с индивидуальной непереносимостью мальтита.

«Это не отравление, а просто индивидуальная непереносимость. Плюс сыграло роль количество, потому что от одной зефирки непереносимость может и не проявиться», — сказала врач-диетолог.

Людям с непереносимостью фруктозы рекомендуется употреблять в пищу не более 10 грамм мальтита в день, говорит директор Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор РАН Вадим Негребецкий.

«Кроме диареи и прочих признаков расстройства ЖКТ чрезмерное употребление продуктов с повышенным содержанием мальтита может вызывать аллергические реакции, угнетать полезную микрофлору кишечника», — обращает внимание специалист в разговоре с «Российской газетой».