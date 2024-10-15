«Они считают, что его можно есть сколько угодно». Почему покупатели жалуются на некачественный зефир

Кондитерская фабрика «Сокол» (производит зефир под брендами «Жизель» и «Сокол») готовит иск из-за распространения в интернете данных о том, что люди якобы отравились ее продукцией. Об этом сообщают ТАСС, «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на коммерческого директора фабрики Михаила Шамиса.
«В настоящий момент мы готовим иск о признании опубликованных сведений, порочащих репутацию фабрики, не соответствующими действительности. Будем требовать опубликования опровержения.
Ранее Telegram-канала Mash сообщил о том, что десятки человек якобы отравились зефиром и почувствовали недомогание.
«Все они съели «Жизель» и почувствовали вздутие, боли в животе и диарею. В составе: все те же мальтитный сироп и мальтит»,
— говорится в публикации Mash.
По данным Telegram-канала, Роспотребнадзор устроил на заводе «Сокол» в подмосковном Дмитрове выездную проверку. После этой информации X5 Group сообщила, что торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru приостановили продажи зефира с мальтитным сиропом.
«При этом в пресс-службе [X5 Group] уточнили, что у них нет ни одного обращения по поводу зефира «Жизель» на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи», — сообщает ТАСС.
Ранее сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический», также сообщал Mash.
«Все как один заявили, что после употребления десерта у них сильно заболел живот, начались понос и тошнота», — говорится в сообщении Mash.
«Вкусвилл», где, по данным Mash, был куплен зефир, вызвавший отравление, также сообщил о снятии с его продажи – до получения результатов внеплановых исследований.
«Мы понимаем, что недостоверные новости в медиа взволновали наших покупателей, поэтому приняли решение до получения результатов повторных исследований приостановить продажи зефира на мальтите — убрать товар с полок магазинов и из доступа к онлайн-заказам», — говорится в сообщении «Вкусвилла».
«Сокол» ждет результатов проверки Роспотребнадзора
Коммерческий директор фабрики Михаил Шамис не подтвердил факт массового отравления продукцией «Сокола».
«Ни об одном обращении к врачу из-за употребления этого зефира нам не известно. Жалобы на вздутие живота и диарею, да, единичные они есть. Но вот самого этого случая массового отравления не существует. В связи с этим по завершении проверки Роспотребнадзором будем обращаться в суд с иском», — рассказал собеседник ТАСС.
Шамис рассказал РБК свою версию, из-за чего начали распространяться сообщения об отравлениях.
«Было обращение покупателя одного из Telegram-каналов, что он отравился. Далее Telegram-каналы подняли жалобы покупателей — 31 жалоба за период около года, то есть они подняли все жалобы за такой период. Все эти жалобы в большей степени связаны с тем, что нарушались нормы употребления этого продукта», — рассказал коммерческий директор «Сокола».
Причина жалоб, как считает Шамис, может быть связана непереносимостью у некоторых потребителей.
«Проблема в том, что зефир низкокалорийный — потребители считают, что его есть можно сколько угодно, и превышают норму», — сообщил он.
В разговоре с ТАСС Шамис выразил надежду, что Роспотребнадзор как можно быстрее завершит проверку, и продукт опять появится на полках.
От одной зефирки плохо не станет
Мальтит при чрезмерном потреблении действительно может вызывать диарею, боль в животе и тошноту, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина.
«Мальтит, как и многие другие сахарозаменители, – это многоатомный спирт. Он плохо усваивается нашим организмом и может вызывать в кишечнике повышение осмотического давления и вследствие этого метеоризм. А так как организм пытается от этого избавиться, возникает диарея», – объяснила Соломатина.
Диетолог заявила, что такие симптомы могут проявляться у людей с индивидуальной непереносимостью мальтита.
«Это не отравление, а просто индивидуальная непереносимость. Плюс сыграло роль количество, потому что от одной зефирки непереносимость может и не проявиться», — сказала врач-диетолог.
Людям с непереносимостью фруктозы рекомендуется употреблять в пищу не более 10 грамм мальтита в день, говорит директор Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор РАН Вадим Негребецкий.
«Кроме диареи и прочих признаков расстройства ЖКТ чрезмерное употребление продуктов с повышенным содержанием мальтита может вызывать аллергические реакции, угнетать полезную микрофлору кишечника», — обращает внимание специалист в разговоре с «Российской газетой».