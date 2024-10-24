Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор нашел нарушения в работе фабрики «Сокол» по производству зефира

РПН: работу фабрики «Сокол», делавшей зефир «Жизель», остановили из-за нарушений

close
Александр Кряжев/РИА Новости

Деятельность фабрики «Сокол», занимающейся в том числе производством безсахарного зефира, была приостановлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Роспотребнадзора.

«В ходе проверки Роспотребнадзора были отобраны образцы готовых изделий и сырья, а также образцы горячей и холодной воды, включая смывы для проведения лабораторных исследований», — отмечается в сообщении.

В октябре множество людей начали жаловаться на отравления зефиром «Классический», у них возникли тошнота, диарея и боль в животе. Позднее были зафиксированы случаи отравления зефиром «Жизель», который продавался в супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток».

В ответ на поступившие жалобы кондитерская фабрика «Сокол» приостановила производство зефира «Жизель», содержащего мальтитный сироп.

В дальнейшем выяснилось, что массовые отравления зефиром с мальтитом произошли из-за ошибки работников магазина, которые разместили продукт на несоответствующей полке. Мальтит, обладая слабительным эффектом, обычно используется в продуктах, предназначенных для диабетиков, и должен находиться рядом с другими товарами для таких покупателей.

Ранее в США 49 человек из десяти штатов подхватили кишечную палочку. Все они перед отравлением ели гамбургеры из McDonald's.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами