Роспотребнадзор нашел нарушения в работе фабрики «Сокол» по производству зефира

Деятельность фабрики «Сокол», занимающейся в том числе производством безсахарного зефира, была приостановлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Роспотребнадзора.

«В ходе проверки Роспотребнадзора были отобраны образцы готовых изделий и сырья, а также образцы горячей и холодной воды, включая смывы для проведения лабораторных исследований», — отмечается в сообщении.

В октябре множество людей начали жаловаться на отравления зефиром «Классический», у них возникли тошнота, диарея и боль в животе. Позднее были зафиксированы случаи отравления зефиром «Жизель», который продавался в супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток».

В ответ на поступившие жалобы кондитерская фабрика «Сокол» приостановила производство зефира «Жизель», содержащего мальтитный сироп.

В дальнейшем выяснилось, что массовые отравления зефиром с мальтитом произошли из-за ошибки работников магазина, которые разместили продукт на несоответствующей полке. Мальтит, обладая слабительным эффектом, обычно используется в продуктах, предназначенных для диабетиков, и должен находиться рядом с другими товарами для таких покупателей.

Ранее в США 49 человек из десяти штатов подхватили кишечную палочку. Все они перед отравлением ели гамбургеры из McDonald's.