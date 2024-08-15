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Врач дала советы, которые помогут защититься от ротавируса во время отдыха

Врач Красильникова: для защиты от ротавируса на отдыхе важно тщательно мыть руки

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Shutterstock

На отдыхе важно тщательно мыть руки, чтобы защитить себя от ротавирусной инфекции. Об этом «Москве 24» рассказала начальник Центра инфекционных болезней Центральной клинической больницы Управделами президента России Екатерина Красильникова.

По ее словам, стоит также держаться от окружающих подальше и не посещать места массового скопления людей, чтобы не заразиться от них.

«Также не советовала бы отпускать детей в игровые комнаты: в таких местах на многочисленных поверхностях могут находиться вирусные частички. В целом инфекция часто передается контактно-бытовым способом, поэтому всем обязательно надо чаще мыть руки под проточной водой с мылом, а затем обрабатывать их антисептиком», — подчеркнула Красильникова.

Еду на отдыхе врач советует покупать только в проверенных местах, потому что существует риск заразиться через продукты, с которыми контактировал выделяющий вирус человек. Врач также рекомендует отказаться от коктейлей со льдом, потому что он может быть приготовлен из некипяченой воды, что относится к факторам передачи инфекции.

В Роспотребнадзоре до этого говорили, что российские туристы могут подцепить инфекционные заболевания, передающиеся комарами, во время отдыха в странах Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании. К таким болезням относятся малярия, желтая лихорадка или лихорадка Денге, лихорадка Зика.

Ранее россиянам объяснили, что делать при болезни во время отпуска.

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