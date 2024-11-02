Российским блогерам посоветовали не спешить с внесением данных в реестр РКН

В России с 1 ноября вступила в силу норма, обязывающая блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков предоставлять данные в Роскомнадзор. Однако лучше подождать, пока реестр не доведут до ума, так как сейчас внесение в него данных связано с еще большими рисками, чем игнорирование требований, объяснил управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко в беседе с 360.ru.

Важно разделить всех блогеров на миллионников и тех, чья аудитория остается на уровне примерно 10 тыс. человек. Первые, скорее всего, уже внесли свои данные в Единый реестр интернет-рекламы. А что касается вопроса декларирования в Роскомнадзор, то это будет личное решение каждого, отметил юрист. Ориентироваться контент-мейкеры будут на множество критериев, в том числе, где они находятся — в стране или за границей, кто их рекламодатели и так далее.

А вот вторым блогерам с небольшой аудиторией около 10 тыс. человек лучше не спешить исполнять требования о внесении в реестр, убежден Кравченко. Он напомнил, что при внедрении реестра интернет-рекламы на то, чтобы разобраться с ним, ушло порядка двух лет. В итоге многие внесли данные неверно и получили штрафы. Угроза наказания за игнорирование нормы невелика — в России слишком много блогеров, отследить всех невозможно, подчеркнул юрист.

«Выше вероятность в первые недели, а может быть, и месяцы работы этого закона пострадать от упавшего на голову метеорита, чем получить какие-то санкции за невнесение себя в этот реестр», — заявил он.

Эксперт призвал не путать Роскомнадзор с ГИБДД и подчеркнул, что как раз само внесение в реестр упростит автоматизацию штрафных санкций.

Напомним, 5 октября РКН опубликовал новую версию проекта о реестре блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков. Документ обязывает всех, кто ведет страницу в соцсетях и имеет аудиторию выше 10 тыс. подписчиков, самостоятельно направлять контактные данные о себе в РКН. Предполагается, что только после получения от ведомства верификации блогеры смогут размещать рекламу и принимать пожертвования.

Россияне ранее рассказали о своем отношении к обязательной регистрации блогеров.