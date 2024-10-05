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Роскомнадзор опубликовал новую версию проекта о реестре блогеров

РКН опубликовал проект о регистрации страниц с более чем 10 тыс. подписчиков

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Роскомнадзор (РКН) показал новую версию проекта о реестре блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков. Он опубликован на портале проектов нормативных актов.

Документ вынесен на публичное обсуждение. Оно продлится до 31 октября.

Проект был опубликован Роскомнадзором в начале сентября, но позже был удален, как заявлялось, из-за технической ошибки.

Новая версия документа предполагает, что любой человек или организация, в том числе иностранная, ведущая страницу в соцсетях, если их аудитория превышает 10 тыс. подписчиков, должны самостоятельно направить контактные данные о себе в Роскомнадзор через портал госуслуг, сайт ведомства или чат-бот в соцсетях. Данные о владельцах страниц, заявляет в РКН, в публичном доступе не окажутся.

После получения от ведомства верификации блогеры смогут размещать рекламу и принимать пожертвования. Из новой версии убрали пункт про обязанность делиться IP-адресами.

Изначально в Госдуме предлагали, чтобы сведения о себе в Роскомнадзор передавали авторы публичных каналов с аудиторией более 1000 человек.

Ранее юрист заподозрил РКН в нарушении закона в отношении YouTube.

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